Помочь разобраться с Google аналитикой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка109 просмотров

Google аналитика уже установлена, нужно проанализировать текущую ситуацию и обозначить зоны роста. Результаты не обязательно нужны подробные, лучше кратко, но обоснованно. Нужно будет удаленно подключиться к моему рабочему столу. Займёт, думаю, не более 30 минут.

7 лет назад
guest_15352217921582
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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