Создать аналог сервиса digwebinterface.com UI устраивает, но если есть возможность (при сохранении той же логики) - открыта к предложениям по реализации за доп. оплату.Реализовывать donations не нужно.Особо волнуется вопрос реализации back-end: что от нас нужно, ...
Помочь разобраться с Google аналитикой
Google аналитика уже установлена, нужно проанализировать текущую ситуацию и обозначить зоны роста. Результаты не обязательно нужны подробные, лучше кратко, но обоснованно. Нужно будет удаленно подключиться к моему рабочему столу. Займёт, думаю, не более 30 минут.
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