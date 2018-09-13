Доработать проект по WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок195 просмотров

Нужно сделать:

Homepage 

Products structure 

Single product page

и меню.

Все материалы есть.

WordPress
7 лет назад
pavelgradd
38 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$73
2 дня
Отличная работа! Работал качественно, вся работала была выполнена в срок. Чувствуется большой опыт за плечами у данного разработчика, с задачами и трудностями справлялся великолепно. Каждый вопрос дожимал до конца! Рекомендую
Отличный заказчик. Оплачивает вовремя и всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад