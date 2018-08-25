Необходимо исправить ошибки на Wordpress, необходимо знание рнр, ТЗ будет предоставлено
Нужна доработка интеграции для CRM на ASP.NET MVC
Нужно доработать небольшую интеграцию с логистической службой и передачу заказов.
Заявки фрилансеров
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