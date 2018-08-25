Нужна доработка интеграции для CRM на ASP.NET MVC

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки123 просмотра

Нужно доработать небольшую интеграцию с логистической службой и передачу заказов. 

Пример API http://wiki.courierexe.ru/index.php?title=API

ASP.NET
7 лет назад
gelyaev7
Михаил 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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