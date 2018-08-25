Починить калькулятор на сайте! Срочно!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки255 просмотров

Перестал работать расчет калькулятора на сайте http://tkapelsin.ru/calculator.html

Необходимо посмотреть в чем дело и починить. Скорее всего там дело просто в том, что кнопка "РАССЧИТАТЬ" перестала быть привязана к самому скрипту расчета.

Готов доплатить за срочность! Жду ваших заявок.

7 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

izumovn
Никита 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Нужно было срочно починить на сайте один элемент. Никита справился на отлично там, где другие не смогли. Это стоит того, чтобы обратиться к нему! Рекомендую 100%. Спасибо за оперативное решение моей проблемы)
Правильно поставил задачу , на появившиеся вопросы отвечал быстро .Оплатил сразу. Рекомендую Алексея

Заявки фрилансеров

izumovn
Никита 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад