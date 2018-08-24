Необходимо исправить ошибки на Wordpress, необходимо знание рнр, ТЗ будет предоставлено
Отправка токенов Waves
задача - на сервере сгенерировать адрес Waves и отправить туда заданное количество токенов
Заявки фрилансеров
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