Разработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки163 просмотра

Разработка сайта Техническое задание тут https://goo.gl/3GXmWk

От вас жду сроки  и бюджет без вопросов списком из т3  и процесса работы над проектом нерасматриваю вашу кандидатуру

Спасибо всем заранее!

Антибот перед ответом "Готов"

7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров