Есть категория товара, карточка товара, страница поиска и другие страницы Надо решение их выводить как тут http://flake.pusku.com/Aparat/catalogue.html они прописаны стилями: автоматические назначение - (например новый товар, количество меньше чем было, участвует в акции)ручное ...
Разработка сайта
Разработка сайта Техническое задание тут https://goo.gl/3GXmWk
От вас жду сроки и бюджет без вопросов списком из т3 и процесса работы над проектом нерасматриваю вашу кандидатуру
Спасибо всем заранее!
Антибот перед ответом "Готов"
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