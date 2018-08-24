Верстка и программирование интернет портала спортивной борьбы

Требуется web-разработчик для долгосрочного сотрудничества.

Проект - разработка интернет портала спортивной борьбы.

В первой итерации планируется реализация следующего функционала:

1. Новостной агрегатор - использование Instagram API, YouTube API, Vkontakte API, RSS для загрузки новостей из тематических сайтов/ресурсов/страниц/каналов.

2. Использование Google Maps API для поиска ближайших клубов спортивной борьбы на карте (есть работающая заготовка).

3. Профиль клуба спортивной борьбы - загрузчик фотографий, определитель координат адреса по карте,

4. Профиль спортсмена

5. Календарь турниров

6. Информация о турнире

7. Информация о весовой категории

8. Информация о поединке

9. Профиль пользователя (смена пароля)

10. Логин

11. Регистрация

Что мы имеем:

1. Приобретенный html5 css bootstrap шаблон с большей частью уже сверстанных элементов.

2. Набор макетов страниц в виде изображений, собранных, с использованием указанного выше шаблона.

3. ТЗ с описанием поведения страниц портала в стадии разработки.

Желаемый стек технологий: (.NET)

DB: MS SQL 2014+

ORM: EntityFrameworkCore

Backend: ASP.NET MVC / MVC Core / RazorPages (возможны варианты)

Language: C#

Frontend: ES6 Javascript modules (babel) + WebPack (возможен Angular 6, но это требует отдельного обсуждения)

CSS: Bootstrap 3, SASS/SCSS

Authentication/Authorization: ASP.NET Identity / JWT

Процесс работы:

1. После совместного обсуждения создается доска задач в сервисе trello.com, куда добавляются карточки задач

2. Заказчик доступен ежедневно в skype

3. Исполнитель поддерживает актуальное состояние карточек

4. Создается репозиторий в github, куда будет заливаться весь код

5. Код будет проходить через code review

Фрилансеры, обладающие необходимыми навыками и желающие принять участие в разработке портала, присылайте свой skype с описанием вашего опыта работы в указанном стеке и ваши средние расценки. Будем обсуждать детали.