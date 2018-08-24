Есть категория товара, карточка товара, страница поиска и другие страницы Надо решение их выводить как тут http://flake.pusku.com/Aparat/catalogue.html они прописаны стилями: автоматические назначение - (например новый товар, количество меньше чем было, участвует в акции)ручное ...
Верстка и программирование интернет портала спортивной борьбы
Требуется web-разработчик для долгосрочного сотрудничества.
Проект - разработка интернет портала спортивной борьбы.
В первой итерации планируется реализация следующего функционала:
1. Новостной агрегатор - использование Instagram API, YouTube API, Vkontakte API, RSS для загрузки новостей из тематических сайтов/ресурсов/страниц/каналов.
2. Использование Google Maps API для поиска ближайших клубов спортивной борьбы на карте (есть работающая заготовка).
3. Профиль клуба спортивной борьбы - загрузчик фотографий, определитель координат адреса по карте,
4. Профиль спортсмена
5. Календарь турниров
6. Информация о турнире
7. Информация о весовой категории
8. Информация о поединке
9. Профиль пользователя (смена пароля)
10. Логин
11. Регистрация
Что мы имеем:
1. Приобретенный html5 css bootstrap шаблон с большей частью уже сверстанных элементов.
2. Набор макетов страниц в виде изображений, собранных, с использованием указанного выше шаблона.
3. ТЗ с описанием поведения страниц портала в стадии разработки.
Желаемый стек технологий: (.NET)
DB: MS SQL 2014+
ORM: EntityFrameworkCore
Backend: ASP.NET MVC / MVC Core / RazorPages (возможны варианты)
Language: C#
Frontend: ES6 Javascript modules (babel) + WebPack (возможен Angular 6, но это требует отдельного обсуждения)
CSS: Bootstrap 3, SASS/SCSS
Authentication/Authorization: ASP.NET Identity / JWT
Процесс работы:
1. После совместного обсуждения создается доска задач в сервисе trello.com, куда добавляются карточки задач
2. Заказчик доступен ежедневно в skype
3. Исполнитель поддерживает актуальное состояние карточек
4. Создается репозиторий в github, куда будет заливаться весь код
5. Код будет проходить через code review
Фрилансеры, обладающие необходимыми навыками и желающие принять участие в разработке портала, присылайте свой skype с описанием вашего опыта работы в указанном стеке и ваши средние расценки. Будем обсуждать детали.
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