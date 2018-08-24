Биткоин кран

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка104 просмотра

Нужно написать свой скрипт биткоин крана, организовать раздачу сатоши посетителям по определенным критериям, защита от роботов. Движек Yii

Yii
7 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров