Html надо перенести на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок168 просмотров

Вот ссылка на файлы   https://drive.google.com/open?id=1r_xwmvTzY_CZNraCrATYLjz2HYOzTqBC   подробности задание   https://drive.google.com/open?id=1WfGa25hS0ahE0u_UsgeiTx_YeUezc_OUp5cLCLR3Nv4

HTMLWordPress
7 лет назад
cameronclass
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров