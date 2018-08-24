На сайте skidkabum.ru на данный момент реализована интеграция с атол. онлайн. Необходимо заменить на orange data. При этом заказы с 0р. стоимостью (бесплатные купоны) не должны передаваться в кассу. ...
Html надо перенести на WordPress
Вот ссылка на файлы https://drive.google.com/open?id=1r_xwmvTzY_CZNraCrATYLjz2HYOzTqBC подробности задание https://drive.google.com/open?id=1WfGa25hS0ahE0u_UsgeiTx_YeUezc_OUp5cLCLR3Nv4
Заявки фрилансеров
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