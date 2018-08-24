Нужен парсер контента VK/Telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужен веб-парсер контента с мини-CMS для удобной обработки и хранения собранных постов:  

1) Парсинг контента VK/Tg пабликов/каналов по заданному списку (авто и ручной); 

2) Вывод собранного контента в общей ленте (а-ля ВК) с возможностью редактирования собранных постов (текст, медиа-контент). Сегментация общей ленты постов по источникам; 

3) Экспорт выбранных постов в .txt + медиа-файл; 

4) Логгирование действий парсера; 

5) Стандартный допфункционал для парсинга: прокси, многопоточность, антикапча и т.п. 

Описал общие моменты, прилагаю детальное тз + мокап примерного вида рабочего пространства с пояснениями.

7 лет назад
prutkov_serg
Сергей 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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