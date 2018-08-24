Требуется удалить циклические ссылки на сайте на WordPress: 1. Из логотипа при нахождении на главной 2. Из меню при нахождении на странице (в т.ч. в рубрике)
Вордпресс -перевод кнопки в блоге "подробнее"
Сайт - Вордпресс.
Необходимо в блоге перевести кнопку LEARN MORE на русский текст "подробнее".
https://i.paste.pics/6cc733a406e07fd725b453ab7e910a8c.png
сайт - okna-kontinent.com.ua/news/
Заявки фрилансеров
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