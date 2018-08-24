Вордпресс -перевод кнопки в блоге "подробнее"

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Закрыт12 заявок177 просмотров

Сайт - Вордпресс.

Необходимо в блоге перевести кнопку LEARN MORE на русский текст "подробнее".

https://i.paste.pics/6cc733a406e07fd725b453ab7e910a8c.png

сайт - okna-kontinent.com.ua/news/

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7 лет назад
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Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров