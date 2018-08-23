Нужна помощь в программировании сайта на php

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки171 просмотр

Необходима помощь в программировании некоторых функций на сайте, сделан на php. 

1. Вызов и регистрация нескольких функций

2. Размещение дополнительных 2х виджетов с возможностью смены содержимого через админку

3. Регистрация на сайте при помощи соцсетей.

PHP
7 лет назад
all_top
52 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

DESIGN-Anton
Антон 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$15
2 дня

Заявки фрилансеров

DESIGN-Anton
Антон 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад