Готовую верстку накинуть на движок opencart

Однозначно рекомендую данного фрилансера! Адекватный, ответственный, честный, профессионал своего дела. Выполняет работу до конца, до последнего штриха. Всегда на связи. Стал постоянным клиентом Олега, буду обращаться в первую очередь по всем вопросам к нему! Спасибо!