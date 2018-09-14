Добрый день! Есть замечательная библиотека, где за 5 минут поднимается форма загрузки. https://www.dropzonejs.com/ Задачка - сделать форму загрузки, чтобы в конце можно было скопировать url файл (например мы кладем в папку uploads файлы, ...
Готовую верстку накинуть на движок opencart
1. Есть старый сайт на опенкарт (если нужен)
2. Есть новый готовый дизайн и верстка podushki.boldov.com
3. Необходимо новый сверстанный дизайн накинуть на движок!
Оплата по факту выполнения работы, без предоплат!
Посредникам не писать, только прямым исполнителям!
Указывайте сразу цену за работу!
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