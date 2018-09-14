Готовую верстку накинуть на движок opencart

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  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок194 просмотра

1. Есть старый сайт на опенкарт (если нужен) 

2. Есть новый готовый дизайн и верстка podushki.boldov.com 

3. Необходимо новый сверстанный дизайн накинуть на движок! 

Оплата по факту выполнения работы, без предоплат! 

Посредникам не писать, только прямым исполнителям! 

Указывайте сразу цену за работу!

Opencart
7 лет назад
onlineb
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
7 лет назад
$50
4 дня
Однозначно рекомендую данного фрилансера! Адекватный, ответственный, честный, профессионал своего дела. Выполняет работу до конца, до последнего штриха. Всегда на связи. Стал постоянным клиентом Олега, буду обращаться в первую очередь по всем вопросам к нему! Спасибо!
Отлично поработали. Оплата пришла моментально. Всем рекомендую и сам надеюсь на повторное сотрудничество)

Заявки фрилансеров

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
7 лет назад

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