WooCommerce неправильный редирект пагинации

Нужна помощь специалиста по WP.

Имеем:

http://site.com/product-category/category-name/

На странице есть пагинация, пример ссылки - http://site.com/product-category/category-name/?product-page=2

Но, при переходе по ссылке, отправляет на - http://site.com/product-category/category-name/page/category-name/

.htaccess пустой, в functions.php ничего связанного с урл не найдено.

Просьба оставлять заявки тем, кто уже сталкивался с подобным, либо знает WP от и до и сможет быстро найти причину.