WooCommerce неправильный редирект пагинации

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Закрыт3 заявки158 просмотров

Нужна помощь специалиста по WP. 

Имеем:

http://site.com/product-category/category-name/

На странице есть пагинация, пример ссылки - http://site.com/product-category/category-name/?product-page=2

Но, при переходе по ссылке, отправляет на - http://site.com/product-category/category-name/page/category-name/

.htaccess пустой, в functions.php ничего связанного с урл не найдено. 

Просьба оставлять заявки тем, кто уже сталкивался с подобным, либо знает WP от и до и сможет быстро найти причину. 

WooCommerceWordPress
7 лет назад
modxwebdev
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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