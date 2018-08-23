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Нужно обновить верстку трех страниц на движке yii
Нужно обновить верстку для трех страничек на сайте.
Знание движка yii, умение работать с github обязательны.
Как выглядит сейчас:
https://fortrader.org/contests
https://fortrader.org/contests/best-trader
https://fortrader.org/contestMember/15157
Как нужно сделать:
https://cdn.rawgit.com/webtask-eu/html/dev/fortrader.ru/fx_contest-table.html
https://cdn.rawgit.com/webtask-eu/html/dev/fortrader.ru/contest_page2.html
https://cdn.rawgit.com/webtask-eu/html/dev/fortrader.ru/participant_new.html
Новый css шаблон уже интегрирован, например https://fortrader.org/cryptocurrencies
Графики реализовать с помощью highcharts, он та же интегрирован в примере выше.
Цена/Сроки/Портфолио /Вопросы в PM
Бюджет до $100 usd
Заявки фрилансеров
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