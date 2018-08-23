Нужно обновить верстку трех страниц на движке yii

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка147 просмотров

Нужно обновить верстку для трех страничек на сайте. 

Знание движка yii, умение работать с github обязательны. 

Как выглядит сейчас:

https://fortrader.org/contests

https://fortrader.org/contests/best-trader

https://fortrader.org/contestMember/15157

Как нужно сделать:

https://cdn.rawgit.com/webtask-eu/html/dev/fortrader.ru/fx_contest-table.html

https://cdn.rawgit.com/webtask-eu/html/dev/fortrader.ru/contest_page2.html

https://cdn.rawgit.com/webtask-eu/html/dev/fortrader.ru/participant_new.html

Новый css шаблон уже интегрирован, например https://fortrader.org/cryptocurrencies

Графики реализовать с помощью highcharts, он та же интегрирован в примере выше. 

Цена/Сроки/Портфолио /Вопросы в PM

Бюджет до $100 usd 

CSSHTMLYii
7 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров