Доработать и опубликовать сайт

Есть сайт, пока не запущен и закрыт от индексации. Сайт на WordPress, небольшой, англоязычный.

От Вас знание языка не требуется, с Вами на связи будет интернет-маркетолог, который поможет перевести, составить текст, если необходимо и т.д

На сайте нужно внести некоторые правки, проверить его, дать рекомендации и опубликовать.

Также, нужно подключить метрику и другие необходимые для нормального функционирования опции.

Цена зависит от количества и сложности работы.