Доработать и опубликовать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок160 просмотров

Есть сайт, пока не запущен и закрыт от индексации. Сайт на WordPress, небольшой, англоязычный.  

От Вас знание языка не требуется, с Вами на связи будет интернет-маркетолог, который поможет перевести, составить текст, если необходимо и т.д  

На сайте нужно внести некоторые правки, проверить его, дать рекомендации и опубликовать.  

Также, нужно подключить метрику и другие необходимые для нормального функционирования опции.  

Цена зависит от количества и сложности работы.  

WordPress
7 лет назад
Sambomambo
48 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров