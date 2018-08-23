Доработка магазина на OkayCMS (Simpla CMS)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка132 просмотра

Добрый день, необходимо доработать магазин на okaycms она же модифицированная simplacms ТЗ в аттаче

Интересует цена, срок и опыт работы с этой cms

7 лет назад
V2D
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров