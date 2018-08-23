Поправить верстку на сайте wordpress (тема BeTheme)

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Завершен4 заявки178 просмотров

Здравствуйте! При апгрейде сайта с более старой версии на тему "BeTheme" , возникла ошибка - двойная полоса прокрутки в браузере Chrome.

Вот и стоит задача - исправить этот баг.

Сайт и доступы - по запросу.

Спасибо за Ваши предложения заранее.

WordPress
7 лет назад
IS2007
50 лет
18 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

CultureOfProgram
Максим 
31 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$7
1 день
Макс - прекрасный исполнитель! На этапе предложения своих услуг обнаружил и описал то место, где спрятана проблема, которую нужно было устранить. И устранилл конечно же! Адеквантная цена. Прекрасная работа! Очень довольна. Буду обращаться! И Вам советую! Спасибо, Максим!
Всё очень хорошо - на абсолютном доверии! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

CultureOfProgram
Максим 
31 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад