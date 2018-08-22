Wordpress настройка плагинов и посадка вёрстку на главную

Нужно будет сделать (1й этап):

Установка и настройка wordpress, Seo модули установка и настройка, установка SSL сертификата, установка и настройка плагинов для безопасности сайта, установка и настройка woocommerse, установка и настройка метрик и посадка вёрстки главной страницы на wordpress.

О проекте:

Выше я описал только 1й этап работы над сайтом.

В будущем необходимо будет посадить верстку других страниц сайта, настроить оплату, доставку, интеграцию с битрикс 24 и создание плагина конструктора диет. Для меня важно, чтобы человек обладал опытом интеграции с битрикс 24, настройки оплаты и доставки для интернет магазина и имел опыт в создании плагинов для wordpress.

Сроки 1го этапа максимум 5 дней. Если по моей вине сроки затянутся (вёрстка главной страницы ещё не до конца готова), то к вам никаких претензий не будет. Я не работаю по предоплате, только по поэтапной оплате: вы делаете работу (можно на вашем хостинге), я говорю что необходимо исправить/доработать, если меня всё устраивает, то оплачиваю работу, а вы переносите на наш хостинг правки.