дело в чем, некоторые товары нашего сайта на маркете выдаются в не профильных разделах , например вот так https://yadi.sk/d/kUnFktdM3ZJksh сам маркет оценивает куда что поместить по категории. Категория передается с помощью элемента в описании товарного ...
Wordpress настройка плагинов и посадка вёрстку на главную
Нужно будет сделать (1й этап):
Установка и настройка wordpress, Seo модули установка и настройка, установка SSL сертификата, установка и настройка плагинов для безопасности сайта, установка и настройка woocommerse, установка и настройка метрик и посадка вёрстки главной страницы на wordpress.
О проекте:
Выше я описал только 1й этап работы над сайтом.
В будущем необходимо будет посадить верстку других страниц сайта, настроить оплату, доставку, интеграцию с битрикс 24 и создание плагина конструктора диет. Для меня важно, чтобы человек обладал опытом интеграции с битрикс 24, настройки оплаты и доставки для интернет магазина и имел опыт в создании плагинов для wordpress.
Сроки 1го этапа максимум 5 дней. Если по моей вине сроки затянутся (вёрстка главной страницы ещё не до конца готова), то к вам никаких претензий не будет. Я не работаю по предоплате, только по поэтапной оплате: вы делаете работу (можно на вашем хостинге), я говорю что необходимо исправить/доработать, если меня всё устраивает, то оплачиваю работу, а вы переносите на наш хостинг правки.
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