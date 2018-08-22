дело в чем, некоторые товары нашего сайта на маркете выдаются в не профильных разделах , например вот так https://yadi.sk/d/kUnFktdM3ZJksh сам маркет оценивает куда что поместить по категории. Категория передается с помощью элемента в описании товарного ...
Установка и Изменение шаблона пула
Ищу программиста для установки 100$ на мой сервер Пула Yiimp скрипт есть, оплата установки и настройка по согласованию, так же маленькие правки в дизайне оплата отдельно и за установку каждой криптовалюты на сервер по 5$
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