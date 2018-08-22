Установка и Изменение шаблона пула

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Закрыт1 заявка168 просмотров

Ищу программиста  для установки 100$ на мой сервер Пула  Yiimp  скрипт есть, оплата установки и настройка по согласованию, так же маленькие правки в дизайне оплата отдельно и за установку каждой криптовалюты на сервер по 5$ 

7 лет назад
miass
43 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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