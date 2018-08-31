Проект на WordPress / WooCommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки157 просмотров

Дизайн к сожалению выложить не могу, только в личку / на емайл. 

Что бы избежать лишних запросов, несколько важных моментов:

Что требуется:

- Свободное время для проекта с 27.08

- Опыт работы с WordPress / WooCommerce

- Опыт работы с плагинами Revolution Slider, WPML, ACF и Gravity Forms

Пожалуйста указывайте 

- Свой рейт

- Предлагаете ли вы фикс цены если есть готовый дизайн из которого можно определить объём работы

- Работаете ли вы как фрилансер или как компания

- Сколько часов в день вы могли бы уделять проекту

- В какое время / дни вы на связи

- Какими способами вам можно сделать перевод

- Несколько примеров работ

По вопросам пишите в личку.

WooCommerceWordPress
7 лет назад
substanz
Виктор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$199
10 дней
Только положительные впечатления. Всё было сделано чётко и вовремя. 10+
Поработали отлично, с Виктором сотрудничать – одно удовольствие! Рекомендую и будем работать вместе дальше :)

Заявки фрилансеров

SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад