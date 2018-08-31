Проект на WordPress / WooCommerce

Дизайн к сожалению выложить не могу, только в личку / на емайл.

Что бы избежать лишних запросов, несколько важных моментов:

Что требуется:

- Свободное время для проекта с 27.08

- Опыт работы с WordPress / WooCommerce

- Опыт работы с плагинами Revolution Slider, WPML, ACF и Gravity Forms

Пожалуйста указывайте

- Свой рейт

- Предлагаете ли вы фикс цены если есть готовый дизайн из которого можно определить объём работы

- Работаете ли вы как фрилансер или как компания

- Сколько часов в день вы могли бы уделять проекту

- В какое время / дни вы на связи

- Какими способами вам можно сделать перевод

- Несколько примеров работ

По вопросам пишите в личку.