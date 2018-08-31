дело в чем, некоторые товары нашего сайта на маркете выдаются в не профильных разделах , например вот так https://yadi.sk/d/kUnFktdM3ZJksh сам маркет оценивает куда что поместить по категории. Категория передается с помощью элемента в описании товарного ...
Проект на WordPress / WooCommerce
Дизайн к сожалению выложить не могу, только в личку / на емайл.
Что бы избежать лишних запросов, несколько важных моментов:
Что требуется:
- Свободное время для проекта с 27.08
- Опыт работы с WordPress / WooCommerce
- Опыт работы с плагинами Revolution Slider, WPML, ACF и Gravity Forms
Пожалуйста указывайте
- Свой рейт
- Предлагаете ли вы фикс цены если есть готовый дизайн из которого можно определить объём работы
- Работаете ли вы как фрилансер или как компания
- Сколько часов в день вы могли бы уделять проекту
- В какое время / дни вы на связи
- Какими способами вам можно сделать перевод
- Несколько примеров работ
По вопросам пишите в личку.
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