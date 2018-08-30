Доработка YML каталога на Wordpress

дело в чем, некоторые товары нашего сайта на маркете выдаются в не профильных разделах , например вот так https://yadi.sk/d/kUnFktdM3ZJksh

сам маркет оценивает куда что поместить по категории. Категория передается с помощью элемента в описании товарного предложения

то есть необходимо проверить откуда в yml файле идет вывод в

Нужно сделать в категориях отдельное поле в котором мы будем писать нужное название , и оттуда брать и уже далее выводить в yml файл ?

в идеале сделать так https://magento-forum.ru/topic/3773/

в поле маркет категори выпадашка с вариантами

посмотрел файл http://premiumautoshop.ru/wp-content/uploads/market-exporter/ym-export.yml