Нужна помощ в настройке скрипта

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Закрытнет заявок109 просмотров

Здравствуйте, нужна помощ в устранении неисправности в скрипте на сайте https://pulya.club не корректно отоброжается список игр в нижней части

сайта, список игр должен выглядеть как на этом сайте - https://nvuti.game , нужно скрипт довести до рабочего состояния, как в примере.

7 лет назад
Utkin_sergey
Сергей 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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