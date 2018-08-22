Связать по API yclients.com и 1с

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Закрыт1 заявка560 просмотров

https://yclients.com/ - нужно из этой программы выгружать данные о операциях в 1с.

из 1с обратно нужно загружать накладные, выписки, проводки по счетам.

Цена вопроса ?

7 лет назад
Oleg_Piter
Олег 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров