дело в чем, некоторые товары нашего сайта на маркете выдаются в не профильных разделах , например вот так https://yadi.sk/d/kUnFktdM3ZJksh сам маркет оценивает куда что поместить по категории. Категория передается с помощью элемента в описании товарного ...
Требуется программист cms друпал.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $35Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. В поисках фрилансера. Доработки в интернет-магазине на битрикс (дизайн и верстка не нужны)! Нужно интегрировать верстку в цмс Битрикс.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Плагин генерации карты сайта: https://ru.wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/ Нужно: В настройках сделать функцию защита sitemap.xml паролем, сделать поле в котором можно ставить свой пароль на файл sitemap.xml, который генерирует этот плагин. Когда любой пользователь переходит ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $68
Нужно подключить сайт к API лидогенератора, по партнерской программе, сайт американский. Подключение происходит в два шага:1. Потребуется разместить текстовый файл, в котором будет указано "наш текст" в корень сервера, назвать как удобно, затем ...Закрыт7 лет назад
Нужно будет сделать (1й этап): Установка и настройка wordpress, Seo модули установка и настройка, установка SSL сертификата, установка и настройка плагинов для безопасности сайта, установка и настройка woocommerse, установка и настройка метрик и посадка ...Закрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужна помощ в устранении неисправности в скрипте на сайте https://pulya.club не корректно отоброжается список игр в нижней части сайта, список игр должен выглядеть как на этом сайте - https://nvuti.game , нужно скрипт ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
https://yclients.com/ - нужно из этой программы выгружать данные о операциях в 1с. из 1с обратно нужно загружать накладные, выписки, проводки по счетам. Цена вопроса ?Закрыт7 лет назад
Дизайн к сожалению выложить не могу, только в личку / на емайл. Что бы избежать лишних запросов, несколько важных моментов: Что требуется: - Свободное время для проекта с 27.08 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $177
Есть сайт cvet-kapel.ru. Он новый. На него установлен шаблон под woocommerce. На него нужно перенести всю информацию с www.cvetkapel.ru. В том числе все товары. Доступа к админке старого сайта нет. Полное техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1HfBLLmdGugEQdg5lueT5Lm4OAK1XnGjxPbder5pzs5E/edit ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу программиста для установки 100$ на мой сервер Пула Yiimp скрипт есть, оплата установки и настройка по согласованию, так же маленькие правки в дизайне оплата отдельно и за установку каждой криптовалюты на сервер по 5$Закрыт7 лет назад