Сделать защиту Карты сайта sitemap.xml паролем

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки174 просмотра

Плагин генерации карты сайта: https://ru.wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/

Нужно:

В настройках сделать функцию защита sitemap.xml паролем, сделать поле в котором можно ставить свой пароль на файл sitemap.xml, который генерирует этот плагин.

Когда любой пользователь переходит на карту сайта site.com/sitemap.xml, пользователю потребуется ввести пароль который мы зададим в настройках этого плагина. Чтобы конкуренты не парсили статьи.

7 лет назад
thismylogin
Михаил 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

kirill_babinec
Кирилл 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад
$20
2 дня
Быстро помог сделать нужные правки.
Отличный заказчик, постоянно на связи. Своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

kirill_babinec
Кирилл 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад

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