Сделать защиту Карты сайта sitemap.xml паролем

Плагин генерации карты сайта: https://ru.wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/

Нужно:

В настройках сделать функцию защита sitemap.xml паролем, сделать поле в котором можно ставить свой пароль на файл sitemap.xml, который генерирует этот плагин.

Когда любой пользователь переходит на карту сайта site.com/sitemap.xml, пользователю потребуется ввести пароль который мы зададим в настройках этого плагина. Чтобы конкуренты не парсили статьи.