Доработка сайта на Joomla, сегодня - СРОЧНО!

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки205 просмотров

Доработка сайта на Joomla, сегодня - СРОЧНО!

Имеется четкое техническое задание

Бюджет 35$ Сроки - выполнить к утру

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Joomla
7 лет назад
webcreatr
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров