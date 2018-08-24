Улучшить поиск опенкарт

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  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки159 просмотров

Добрый день!

Нужно улучшить поиск опенкарт. Либо ввести доп поля у товара и пройтись обработчиком. Либо - внедрить доп логику при поиске товара. Более подробно при общении после заявки.

Opencart
7 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$7
1 день
Я прождал несколько дней как освободится один из исполнителей биржи, но он не смог в итоге ничего придумать. Когда пообщался с Антоном, он выдал решение в течение часа. Повезло ли, профи ли - не знаю. Но конкретно понравилось, выполнил блестяще.
Заказчик отличный, реально. Описал задачу с конкретными примерами, по которым сразу придумалось решение. В итоге я быстро сделал, а он быстро принял работу и тут же оплатил. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад