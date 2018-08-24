Улучшить поиск опенкарт

Я прождал несколько дней как освободится один из исполнителей биржи, но он не смог в итоге ничего придумать. Когда пообщался с Антоном, он выдал решение в течение часа. Повезло ли, профи ли - не знаю. Но конкретно понравилось, выполнил блестяще.