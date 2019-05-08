Программирование, вёрстка, оптимизация сайтов

Вернулся и готов работать. Программирование, вёрстка, оптимизация, всё как и раньше, но с ещё лучшим качеством. Пишите в любое время.

›› Программирование (php, js [+jquery], nodejs)

›› Вёрстка (кроссбраузерная, адаптивная, с bootstrap или без)

›› Оптимизация сайтов (общая скорость работы, оценка google pagespeed, снижение нагрузки на сервер)

›› Настройка серверов (установка и настройка всех необходимых программ)