_Vegster_

Антон _Vegster_

 
34 годаРоссия/Екатеринбург
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Программирование, вёрстка, оптимизация сайтов

Вернулся и готов работать. Программирование, вёрстка, оптимизация, всё как и раньше, но с ещё лучшим качеством. Пишите в любое время.

›› Программирование (php, js [+jquery], nodejs)

›› Вёрстка (кроссбраузерная, адаптивная, с bootstrap или без)

›› Оптимизация сайтов (общая скорость работы, оценка google pagespeed, снижение нагрузки на сервер)

›› Настройка серверов (установка и настройка всех необходимых программ)

PHPJavascriptBootstrapjQueryNode.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
ag1201
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Доработать модификатор для OS Store 2.3
Очень оперативно! Спасибо огромное!
Всё отлично, оплата сразу, никаких проблем
Ответный отзыв
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$23
10 баллов
5 лет назад
Доработать сайт на самописе
Всё отлично, Антон справился с задачей очень оперативно и без малейших недочётов!
Сотрудничество прошло успешно. ТЗ было предоставлено, оплата без задержек, в процессе работы никаких проблем не возникало.
Ответный отзыв
ToJIka4
Артем 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$45
10 баллов
5 лет назад
Opencart - купить в один клик
vse ok
Заказчик отличный. Всегда был на связи, оплатил сразу после принятия работы. Всё хорошо, всем рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
gemkirill
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$14
10 баллов
5 лет назад
Доработки сайта на opencart
Прекрасный исполнитель! Большое спасибо! Буду еще обращаться!
Хороший заказчик. ТЗ достаточно подробное, был на связи, оплатил сразу, оставил отзыв. Всё ок, к сотрудничеству рекомендую.
Ответный отзыв
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$16
10 баллов
5 лет назад
Opencart
Все отлично, спасибо за сотрудничество! Мои рекомендации!
Хороший адекватный заказчик. Всё прошло без каких-либо проблем или сложностей.
Ответный отзыв
Веб-программирование
40 отзывов
$3/час
от $3
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
17 отзывов
$3/час
от $3
нет рейтинга
HTML-верстка
8 отзывов
$3/час
от $3
нет рейтинга
Интернет-магазины
5 отзывов
$3/час
от $3
нет рейтинга
Тестирование сайтов
1 отзыв
$3/час
от $3
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $3
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$3/час
от $3
нет рейтинга
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