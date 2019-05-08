Программирование, вёрстка, оптимизация сайтов
Вернулся и готов работать. Программирование, вёрстка, оптимизация, всё как и раньше, но с ещё лучшим качеством. Пишите в любое время.
›› Программирование (php, js [+jquery], nodejs)
›› Вёрстка (кроссбраузерная, адаптивная, с bootstrap или без)
›› Оптимизация сайтов (общая скорость работы, оценка google pagespeed, снижение нагрузки на сервер)
›› Настройка серверов (установка и настройка всех необходимых программ)
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
недостаточно отзывов
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
5 лет назад
Очень оперативно! Спасибо огромное!
Ответный отзыв
Всё отлично, оплата сразу, никаких проблем
$23
10 баллов
5 лет назад
Всё отлично, Антон справился с задачей очень оперативно и без малейших недочётов!
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло успешно. ТЗ было предоставлено, оплата без задержек, в процессе работы никаких проблем не возникало.
$45
10 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Заказчик отличный. Всегда был на связи, оплатил сразу после принятия работы. Всё хорошо, всем рекомендую к сотрудничеству.
$14
10 баллов
5 лет назад
Прекрасный исполнитель! Большое спасибо! Буду еще обращаться!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. ТЗ достаточно подробное, был на связи, оплатил сразу, оставил отзыв. Всё ок, к сотрудничеству рекомендую.
$16
10 баллов
5 лет назад
Все отлично, спасибо за сотрудничество! Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Хороший адекватный заказчик. Всё прошло без каких-либо проблем или сложностей.
Веб-программирование
40 отзывов
$3/час
от $3
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
17 отзывов
$3/час
от $3
нет рейтинга
HTML-верстка
8 отзывов
$3/час
от $3
нет рейтинга
Интернет-магазины
5 отзывов
$3/час
от $3
нет рейтинга
Тестирование сайтов
1 отзыв
$3/час
от $3
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $3
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$3/час
от $3
нет рейтинга