Нужно сделать аналогичного бота в телеграмм: m.me/lie.to.me.org С аналогичной структурой, функционалом и наполнением. Структуру, ссылки на видео и т.п. предоставлю
Найти и поставить чат на сайт (см описание)
Если вспомните, раньше все сидели в чатах, где нужно было зарегистрироваться, придумать свой логин, заходишь под своим логином и паролем, справа в столбике ты видишь логины пользователей онлайн, можно писать друг другу сообщения как в общем чате (где все пользователи видят) так и личные. Ну и роли должны быть. Модератор, пользователь и админ.
Я видел в интернете подобные готовые скрипты, который нужно было просто установить. Но сейчас тупо нет времени искать.
Cамое главное это то что сообщения должны подгружаться в реальном времени, как с компа так и с мобильника. В основном будут сидеть с телефона.
Если кто сталкивался, или может найти скрипт, давайте общаться.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $35
Доработка сайта на Joomla, сегодня - СРОЧНО! Имеется четкое техническое задание Бюджет 35$ Сроки - выполнить к утру Оставляйте ваш скайп, для связиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужно улучшить поиск опенкарт. Либо ввести доп поля у товара и пройтись обработчиком. Либо - внедрить доп логику при поиске товара. Более подробно при общении после заявки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужна кодировка магазина.Закрыт7 лет назад
Здравствуйте. В поисках фрилансера. Доработки в интернет-магазине на битрикс (дизайн и верстка не нужны)! Нужно интегрировать верстку в цмс Битрикс.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Плагин генерации карты сайта: https://ru.wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/ Нужно: В настройках сделать функцию защита sitemap.xml паролем, сделать поле в котором можно ставить свой пароль на файл sitemap.xml, который генерирует этот плагин. Когда любой пользователь переходит ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $68
Нужно подключить сайт к API лидогенератора, по партнерской программе, сайт американский. Подключение происходит в два шага:1. Потребуется разместить текстовый файл, в котором будет указано "наш текст" в корень сервера, назвать как удобно, затем ...Закрыт7 лет назад
Нужно будет сделать (1й этап): Установка и настройка wordpress, Seo модули установка и настройка, установка SSL сертификата, установка и настройка плагинов для безопасности сайта, установка и настройка woocommerse, установка и настройка метрик и посадка ...Закрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужна помощ в устранении неисправности в скрипте на сайте https://pulya.club не корректно отоброжается список игр в нижней части сайта, список игр должен выглядеть как на этом сайте - https://nvuti.game , нужно скрипт ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
https://yclients.com/ - нужно из этой программы выгружать данные о операциях в 1с. из 1с обратно нужно загружать накладные, выписки, проводки по счетам. Цена вопроса ?Закрыт7 лет назад