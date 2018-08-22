Найти и поставить чат на сайт (см описание)

Если вспомните, раньше все сидели в чатах, где нужно было зарегистрироваться, придумать свой логин, заходишь под своим логином и паролем, справа в столбике ты видишь логины пользователей онлайн, можно писать друг другу сообщения как в общем чате (где все пользователи видят) так и личные. Ну и роли должны быть. Модератор, пользователь и админ.

Я видел в интернете подобные готовые скрипты, который нужно было просто установить. Но сейчас тупо нет времени искать.

Cамое главное это то что сообщения должны подгружаться в реальном времени, как с компа так и с мобильника. В основном будут сидеть с телефона.

Если кто сталкивался, или может найти скрипт, давайте общаться.