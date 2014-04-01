kempo

Валерий Маркарян kempo

 
34 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
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  • Программист со знанием React, php и mysql

    Есть проект, онлайн программа, хотим написать ее на React (но это обсуждаемо).  Сейчас в роботе прототип и карта (ТЗ).  Обязательно умение делать шардинг и репликацию  Нужен ответственный человек.  По сути проект не сильно сложный.  Цена указана от балды, ее обсудим ...

    PHPMySQLReact
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • ТЗ совместно с UX (прототипом)

    Ищу человека, который готов подойти к проекту ответсвенно, написать ТЗ, помочь продумать с точки зрения юзабилити проект и разработать схему (протоип). Я уже начал прорабатывать прототип в axure  и вкратце его описал. Дальше работа должна вестись ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Найти и поставить чат на сайт (см описание)

    Если вспомните, раньше все сидели в чатах, где нужно было зарегистрироваться, придумать свой логин, заходишь под своим логином и паролем, справа в столбике ты видишь логины пользователей онлайн, можно писать друг другу сообщения как в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать логотип компании

    Всем добрый вечер. Заранее прошу, внимательно ознакомьтесь с содержанием задания! Необходимо разработать толотип (текстовый и иконку), есть понимание что хотим, как хотим и пр. Работать будем исключительно с дизайнерами, чьи работы (ЛОГОТИПЫ) нам понравятся! ВНИМАНИЕ!!! Работать будем только после ...

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Магазин на Битрикс под ключ

    Есть сверстанные макеты, передадим верстку вам. от вас хотим получить магазин с функционалом как в верстке.  Ничего сложного технического нет. Все элементы сверстаны.  Пишите сюда кто делает сайты на битриксе (лицензия малый бизнес), пришлю вам верстку на ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поменять домен на сайте umi cms

    Есть сайт к которому нужно поменять домен, сайт на umi cms доступы к хостингу есть, к админке нет, так как старый домен откреплен от хостинга Те кто работал с umi cms просьба откликнуться. Спасибо

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Синхронизация PrestaShop c R-Keeper

    Всем привет. Основная задача: Синхронизировать r-keeper с интернет-магазином Presta shop. Есть столовая, стоит r-keeper не официальный, старый. В него  вбито много клиентов, и заведены скидочные карты. Готовы приобрести официальный r-keeper, который можно было бы связать с магазином на ...

    Prestashop
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверить 2 файла exel

    Есть 2 файла с товарами (exel) в одном из файлов есть порядковый номер, во втором его нет.Нужно из файла где есть порядковый номер, подставить его к этому же товару в другом файле.ТОВАРЫ в 2х файлах ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Прототип под интернет-магазин в axure

    Ищем человека, с хорошим портфелем прототипов (структур) в axure, структура нужна под интернет-магазин. Обязательное условие это показать работы, и средняя стоимость за прототип из 5-6 страниц. Отвечайте в проект. Спасибо.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн упаковки.

    Добрый день. Ищу дизайнера, который сможет разработать красивый, "богатый", отличающийся от всех дизайн упоковки масла сливочного. Убедительная просьба, дизайнеры, которые не работали с дизайном упаковок, просьба не беспокоить. Экономьте свое и мое время. В личку не писать, ...

    Дизайн упаковки
    Дизайн продукции17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнение сайта

    Необходимо наполнить сайт. Сайт откуда нужно брать и куда добавлять предоставлю. Добавление сайта не сложное, все через визуальный редактор, все понятно и очень просто. Важна ваша внимательность и аккуратность. Работы не мало. Пишите, обсудим бюджет.

    Наполнение сайтов51 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка формы обратной связи

    Добрый день. Есть макет формы обратной связи, вот ссылка на макет формы https://yadi.sk/i/2_z5Mxl9fRhQv Скачайте макет, откройте слои, посмотрите какие там вкладки. Нужно чтобы было все в точности так же как на макете. + после заполнения формы должно ...

    Форма обратной связи
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнить сайт контентом

    Необходимо наполнять сайт. Работа не сложная, копировать вставлять информацию с одного сайта на другой. Важна внимательность, усидчивость, и грамотность. Работы очень много, поэтому цены не высокие. 5 руб за 1 страницу. Сайт откуда брать и куда вставлять информацию дам персонально, ...

    Наполнение сайтов31 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо написать продающий текст,

    Необходимо написать продающий текст, и рассказывающий об услугах компании. Все те кто может помочь, пишите цены на написание такого текста. Подробную информацию и ссылки на проект вышлю в личку. PS данный текст будет отправляться ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка функционала сайта на js

    Необходима доработка функционала сайта. Платформа сайта Presta Shop Что именно необходимо: 1) изменение цвета кнопки при добавления товара в избранное 2) при выборе типа доставки меняется значек компании осуществляющую доставку все доработки будут связаны с js. Жду ваши отклики, кадому вышлю ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо установить CMS на хостинг

    Есть CMS OSTICKET нужно просто ее установить. Хостинг предоставлю. От вас лишь помощь в установке. Только для тех кто делал это. Пишите бюджет. Сроки нужно сейчас. Знаю что займет это у вас не более 5-10 мин.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать дизайн макет для Iphone приложения

    Добрый день уважаемые фрилансеры. Сделать дизайн макет для iPhone приложения на основе имеющегося http://graphicriver.net/item/ios-flat-ui-set/5042952?WT.ac=category_thumb&amp;WT.seg_1=category_thumb&amp;WT.z_author=Freebo Общее количество экранов – 29. Показывайте свои работы, говорите примерные цены и оставляйте свои контакты.

    iOS
    Дизайн интерфейсов и игр8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн Контейнеров + инженеринг

    Необходимо разукрасить три 40-футовые контейнеры, вставить в них окна и прочее. Примеры таких работы в прикрепленном файле. Кто сможет такое сделать, пишите стоимость и сроки. Более подробную информацию при общении. Оставляйте свои контакты: Скайп/телефон/е-маил. УВАЖАЕМЫЕ ...

    Архитектура зданий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание веб вещание + чат

    Этот проект можно назвать дистанционным образованием. На данном сайте Лекторы будут читать лекции, а студенты слушать и задавать вопросы по ним. Лекции слушать можно будет платно, стоимость лекций устанавливается лектором, вещания создаются так же лекторами, ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Сверить 2 файла exel
Замечательный человек, отличное задание. Без вопросов. Всё ОК! Объяснение, оплата.
Работать с Юрием очень приятно! Исполнительный, быстро справился с поставленной задачей.
Ответный отзыв
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
$10
10 баллов
10 лет назад
Необходимо установить CMS на хостинг
Валерий отличный заказчик! Четко поставленное задание и оплата мгновенная. С удовольствием буду сотрудничать и дальше, однозначно рекомендую!
Хороший исполнитель! Всегда на связи! Быстро и качественно выполнил свою работу! + РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
ArchP
32 годаИспания
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Дизайн Контейнеров + инженеринг
Было приятно поработать с Валерием, всё было супер. Всем советую.
Выполнил проект в срок и без нареканий! Спасибо! Советую!
Ответный отзыв
Johnnyblaze
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Верстка и программинг Bitrix
Отличный заказчик, четкая постановка задач, своевременная оплата! Был рад сотрудничать!
Сотрудничаем с Алексеем по сайту на bitrix, смело могу сказать что человек знает эту систему! Легко и быстро отвечает на все заданные вопросы, спокойно решает поставленные задачи. Всегда онлайн, Взялся за срочный проект, всю ночь работал над проектом. Советую всем! + !!!
Ответный отзыв