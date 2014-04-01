Есть проект, онлайн программа, хотим написать ее на React (но это обсуждаемо). Сейчас в роботе прототип и карта (ТЗ). Обязательно умение делать шардинг и репликацию Нужен ответственный человек. По сути проект не сильно сложный. Цена указана от балды, ее обсудим ...
- Базы данных4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищу человека, который готов подойти к проекту ответсвенно, написать ТЗ, помочь продумать с точки зрения юзабилити проект и разработать схему (протоип). Я уже начал прорабатывать прототип в axure и вкратце его описал. Дальше работа должна вестись ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Если вспомните, раньше все сидели в чатах, где нужно было зарегистрироваться, придумать свой логин, заходишь под своим логином и паролем, справа в столбике ты видишь логины пользователей онлайн, можно писать друг другу сообщения как в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Всем добрый вечер. Заранее прошу, внимательно ознакомьтесь с содержанием задания! Необходимо разработать толотип (текстовый и иконку), есть понимание что хотим, как хотим и пр. Работать будем исключительно с дизайнерами, чьи работы (ЛОГОТИПЫ) нам понравятся! ВНИМАНИЕ!!! Работать будем только после ...Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сверстанные макеты, передадим верстку вам. от вас хотим получить магазин с функционалом как в верстке. Ничего сложного технического нет. Все элементы сверстаны. Пишите сюда кто делает сайты на битриксе (лицензия малый бизнес), пришлю вам верстку на ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт к которому нужно поменять домен, сайт на umi cms доступы к хостингу есть, к админке нет, так как старый домен откреплен от хостинга Те кто работал с umi cms просьба откликнуться. СпасибоСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Всем привет. Основная задача: Синхронизировать r-keeper с интернет-магазином Presta shop. Есть столовая, стоит r-keeper не официальный, старый. В него вбито много клиентов, и заведены скидочные карты. Готовы приобрести официальный r-keeper, который можно было бы связать с магазином на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть 2 файла с товарами (exel) в одном из файлов есть порядковый номер, во втором его нет.Нужно из файла где есть порядковый номер, подставить его к этому же товару в другом файле.ТОВАРЫ в 2х файлах ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Ищем человека, с хорошим портфелем прототипов (структур) в axure, структура нужна под интернет-магазин. Обязательное условие это показать работы, и средняя стоимость за прототип из 5-6 страниц. Отвечайте в проект. Спасибо.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Ищу дизайнера, который сможет разработать красивый, "богатый", отличающийся от всех дизайн упоковки масла сливочного. Убедительная просьба, дизайнеры, которые не работали с дизайном упаковок, просьба не беспокоить. Экономьте свое и мое время. В личку не писать, ...Дизайн продукции17 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо наполнить сайт. Сайт откуда нужно брать и куда добавлять предоставлю. Добавление сайта не сложное, все через визуальный редактор, все понятно и очень просто. Важна ваша внимательность и аккуратность. Работы не мало. Пишите, обсудим бюджет.Наполнение сайтов51 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Есть макет формы обратной связи, вот ссылка на макет формы https://yadi.sk/i/2_z5Mxl9fRhQv Скачайте макет, откройте слои, посмотрите какие там вкладки. Нужно чтобы было все в точности так же как на макете. + после заполнения формы должно ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть модуль, в нем есть зашифрованный файл который нужно расшифровать. Кто сталкивался с такой проблемой и знает решение, откликайтесь. Файл прикрепил.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо наполнять сайт. Работа не сложная, копировать вставлять информацию с одного сайта на другой. Важна внимательность, усидчивость, и грамотность. Работы очень много, поэтому цены не высокие. 5 руб за 1 страницу. Сайт откуда брать и куда вставлять информацию дам персонально, ...Наполнение сайтов31 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать продающий текст, и рассказывающий об услугах компании. Все те кто может помочь, пишите цены на написание такого текста. Подробную информацию и ссылки на проект вышлю в личку. PS данный текст будет отправляться ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходима доработка функционала сайта. Платформа сайта Presta Shop Что именно необходимо: 1) изменение цвета кнопки при добавления товара в избранное 2) при выборе типа доставки меняется значек компании осуществляющую доставку все доработки будут связаны с js. Жду ваши отклики, кадому вышлю ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть CMS OSTICKET нужно просто ее установить. Хостинг предоставлю. От вас лишь помощь в установке. Только для тех кто делал это. Пишите бюджет. Сроки нужно сейчас. Знаю что займет это у вас не более 5-10 мин.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры. Сделать дизайн макет для iPhone приложения на основе имеющегося http://graphicriver.net/item/ios-flat-ui-set/5042952?WT.ac=category_thumb&WT.seg_1=category_thumb&WT.z_author=Freebo Общее количество экранов – 29. Показывайте свои работы, говорите примерные цены и оставляйте свои контакты.Дизайн интерфейсов и игр8 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разукрасить три 40-футовые контейнеры, вставить в них окна и прочее. Примеры таких работы в прикрепленном файле. Кто сможет такое сделать, пишите стоимость и сроки. Более подробную информацию при общении. Оставляйте свои контакты: Скайп/телефон/е-маил. УВАЖАЕМЫЕ ...Архитектура зданий1 исполнительЗавершен10 лет назад
Этот проект можно назвать дистанционным образованием. На данном сайте Лекторы будут читать лекции, а студенты слушать и задавать вопросы по ним. Лекции слушать можно будет платно, стоимость лекций устанавливается лектором, вещания создаются так же лекторами, ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт10 лет назад