Сверить 2 файла exel

Есть 2 файла с товарами (exel) в одном из файлов есть порядковый номер, во втором его нет.Нужно из файла где есть порядковый номер, подставить его к этому же товару в другом файле.ТОВАРЫ в 2х файлах одинаковые, только порядок разныйСверять нужно в ручную, кто гот ов взяться.Товаров 1500 шт. 1 товар это 1 строка в exelРаботу желательно выполнить срочно.Ждем исполнителей.Пишите в проекте.