Наполнение интернет магазина

Наполнение сайтовЗавершен25 заявок340 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется загрузить 50 товаров на сайт сделанный на вордпрессе. Рубрика автосигнализации.

7 лет назад
Nikita_OR
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
freedenislanser
Денис 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
В срок и качество работы на 5!
Заказчик постоянно на связи, оплата в срок. Буду сотрудничать дальше! Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Требуется опытный контент-менеджер

    Мы ищем человека на почасовую работу для обучения новичка. В общем, работа будет состоять в объяснении по скайпу с показом экрана как и что делать в разных cms, отвечать на вопросы. Задача: научить основам профессии, ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Собрать информацию о 10 платежных системах.

    Требуется собрать информацию о 10 платежных системах, в которых можно принимать платежи.  =====  Информацию ищем в интернете или путем связи с каждой платежной системой по телефону.  Информация заносится в обычную таблицу Excel.  Телефонные разговоры оплачиваются.  Оплата почасовая – 80 рублей ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поиск сайтов с вебкамерами в Праге и Риме

    Необходимо найти сайты, на которых есть видео со стримом в реальном времени с вебкамер Праги и Рима. На сайте должно быть именно видео, а не картинка с обновлением. Разрешение должно быть формата HD.

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение сайта

    Добрый день! На платформе битрикс(шаблон BX Ready) нужно наполнить интернет магазин, есть прайс(не настроен) в EXCEL с описанием и характеристиками, прайсов несколько и они не объединены в один шаблон, отдельно фото на облаке(не упорядочены). На сайте ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение сайта OpenCart

    Здравствуйте, коллеги. Нужно вот этот сайт наполнить: http://andrey.spectr.media/ 1. Удалить демо контент (все, кроме страниц в разделе Статьи) 2. Добавить категории. Название категории = названию папки 3. Добавить товары в категории. 1 фото - 1 карточка. Поставить любую цену в ...

    OpenCart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Наполнить сайт товарами

    Здравствуйте.   Нужен контнент менеджер для выполнения разовых работ. Нужно привести в порядок 50 товаров. Все товары уже добавлены, нужно их привести в порядок. Основные обязанности  - Указать характеристики - Выполнить рерайтинг описания, до 500 символов; - Найти несколько картинок. Добавить картинки ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнить сайт

    Здравствуйте.   Нужен контнент менеджер для выполнения разовых работ. Нужно привести в порядок 50 товаров. Все товары уже добавлены, нужно их привести в порядок. Основные обязанности  - Указать характеристики - Выполнить рерайтинг описания, до 500 символов; - Найти несколько картинок. Добавить картинки ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оформление страниц (с написанием контента)

    Добрый день! Есть сайт - www.consulexpert.ru На "втором" экране (чуть вниз) есть меню с услугами (8 шт). Речь идет о страницах с этими услугами. Нужно грамотно и красиво оформить данные страницы. Первые три услуги - ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенести товары с Aliexpress

    Нужно переносить товары из таких подборок с Ali express http://bit.ly/2c1nNzw   на сайт im-smart.ru  С адаптацией контента. Т.е. исправить опечатки, подредактировать текста, чтобы они читались. Или найти другой сайт российский с этим товаром и взять оттуда В результате получить страницы, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад