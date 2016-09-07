Оформление страниц (с написанием контента)

Наполнение сайта контентом (товары для здоровья и красоты). В работу входит: рерайт текста, вставка изображений, заполнение полей согласно инструкции. Уникальность текста: от 85% по Адвего. Бюджет: 50р за 1000зн (с учетом добавления остального контента). Сроки исполнения: от 5 ...
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Добрый день! Есть сайт - www.consulexpert.ru На "втором" экране (чуть вниз) есть меню с услугами (8 шт). Речь идет о страницах с этими услугами. Нужно грамотно и красиво оформить данные страницы. Первые три услуги - статьи утверждены (допускается небольшие правки и изменения), остальные услуги - статьи совершенно сырые (для видимости), их можно полностью удалить и придумать свой контент. Что я хочу? В итоге я хочу получить нечто похожее на оформление этого сайта - http://obsledovanie-zdaniy-moskva.psu-5.ru Пишите свои цены за страницу учитывая - написание уникальных статей, поиск и работа с изображением, размещение на сайте, отладка ошибок и глюков, SEO-оптимизация страницы (внутренняя).
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