Оформление страниц (с написанием контента)

Добрый день! Есть сайт - www.consulexpert.ru На "втором" экране (чуть вниз) есть меню с услугами (8 шт). Речь идет о страницах с этими услугами. Нужно грамотно и красиво оформить данные страницы. Первые три услуги - статьи утверждены (допускается небольшие правки и изменения), остальные услуги - статьи совершенно сырые (для видимости), их можно полностью удалить и придумать свой контент. Что я хочу? В итоге я хочу получить нечто похожее на оформление этого сайта - http://obsledovanie-zdaniy-moskva.psu-5.ru Пишите свои цены за страницу учитывая - написание уникальных статей, поиск и работа с изображением, размещение на сайте, отладка ошибок и глюков, SEO-оптимизация страницы (внутренняя).