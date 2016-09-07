Наполнить товарами интернет-магазин

Наполнение сайтовЗакрыт27 заявок274 просмотра
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Нужен человек для наполнения сайта товарами.

Требуется добавить новые позиции на сайт - около 500 шт., а именно загрузить фотографии на сайт и написать Title по шаблону. 

Оплата 5 руб за карточку товара.

7 лет назад
ker9supe
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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