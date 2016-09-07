Наполнить товарами интернет-магазин

Наполнение сайта контентом (товары для здоровья и красоты). В работу входит: рерайт текста, вставка изображений, заполнение полей согласно инструкции. Уникальность текста: от 85% по Адвего. Бюджет: 50р за 1000зн (с учетом добавления остального контента). Сроки исполнения: от 5 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек для наполнения сайта товарами.
Требуется добавить новые позиции на сайт - около 500 шт., а именно загрузить фотографии на сайт и написать Title по шаблону.
Оплата 5 руб за карточку товара.
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