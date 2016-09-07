Заполнить сайт флеш-игр

Надо найти карту местности гугл яндекс или другая карта версия за 2014 и 2013 гг интересует ярославская область
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Добрый день!
Есть несложная работа на сайте флеш-игр. Нужно будет добавлять текст, файл игры и картинку на сайт.
Ничего сложно, я всё объясню перед началом работы.
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