Помощник проект-менеджера (неполный день)

Ищем человека, который работает с иностранными каталогами. Нужно разместить наш контент (статьи, 10-15 шт) в иностранных индексируемых каталогах. При поиске конкретной информации украинский пользователь должен видеть представление на зарубежных ресурсах. Поэтому отличное индексирование и массовость - ...
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Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Проект-менеджер в поисках помощника на неполную занятость (4-6 часов в день), c разнообразными задачами.
Работу можно совмещать с другой деятельностью.
Ищу человека, которому интересно развиваться в it-сфере, узнавать новое, выполнять разноплановые задачи.
Возможные задачи:
- Написание и размещение на биржах фриланс заданий, поиск и выбор исполнителей
- Составление ТЗ
- Контроль/проверка исполнения задач.
- Выполнение задач по контенту (редко) – наполнение сайта, редактирование параметров, проверка ассортимента, сверка цен и пр.
- Редактирование html страниц (в пределах копипаста из других файлов, изменения тегов и пр., на сложные задачи привлекается верстальщик)
- Написание коротких постов в сети
- Создание групп в соц.сетях
- Поиск информации в сети
И др.
Требования:
-Навыки photoshop, html
-Желание развиваться, получать новые знания, навыки.
-Ответственность, исполнительность, внимательность.
-Быть онлайн по будням в оговоренное время (обсуждается с кандидатом).
Ищу скорее новичка с горящими глазами, который/ая схватывает на лету, быстрообучаем/а, хочет развиваться и видит свою будущую работу связанной с управлением проектами или создании собственных проектов в интернете.
Оплата первый месяц испытательный – 10 000 руб.
Далее 15 000 руб. и далее по результатам работы и занятости.
Жду ваше резюме и ответы на вопросы:
1) Какими навыками в работе вы обладаете.
2) Почему вы хотите работать в этой должности.
3) Промежуток времени, в который можете работать.
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