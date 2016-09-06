Помощник проект-менеджера (неполный день)

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Проект-менеджер в поисках помощника на неполную занятость (4-6 часов в день), c разнообразными задачами.

Работу можно совмещать с другой деятельностью.

Ищу человека, которому интересно развиваться в it-сфере, узнавать новое, выполнять разноплановые задачи.

Возможные задачи:

- Написание и размещение на биржах фриланс заданий, поиск и выбор исполнителей

- Составление ТЗ

- Контроль/проверка исполнения задач.

- Выполнение задач по контенту (редко) – наполнение сайта, редактирование параметров, проверка ассортимента, сверка цен и пр.

- Редактирование html страниц (в пределах копипаста из других файлов, изменения тегов и пр., на сложные задачи привлекается верстальщик)

- Написание коротких постов в сети

- Создание групп в соц.сетях

- Поиск информации в сети

И др.

Требования:

-Навыки photoshop, html

-Желание развиваться, получать новые знания, навыки.

-Ответственность, исполнительность, внимательность.

-Быть онлайн по будням в оговоренное время (обсуждается с кандидатом).

Ищу скорее новичка с горящими глазами, который/ая схватывает на лету, быстрообучаем/а, хочет развиваться и видит свою будущую работу связанной с управлением проектами или создании собственных проектов в интернете.

Оплата первый месяц испытательный – 10 000 руб.

Далее 15 000 руб. и далее по результатам работы и занятости.

Жду ваше резюме и ответы на вопросы:

1) Какими навыками в работе вы обладаете.

2) Почему вы хотите работать в этой должности.

3) Промежуток времени, в который можете работать.