Помощник проект-менеджера (неполный день)

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Добрый день, уважаемые фрилансеры! 

Проект-менеджер в поисках помощника на неполную занятость (4-6 часов в день), c разнообразными задачами. 

Работу можно совмещать с другой деятельностью. 

Ищу человека, которому интересно развиваться в it-сфере, узнавать новое, выполнять разноплановые задачи. 

Возможные задачи: 

- Написание и размещение на биржах фриланс заданий, поиск и выбор исполнителей 

- Составление ТЗ 

- Контроль/проверка исполнения задач. 

- Выполнение задач по контенту (редко) – наполнение сайта, редактирование параметров, проверка ассортимента, сверка цен и пр. 

- Редактирование html страниц (в пределах копипаста из других файлов, изменения тегов и пр., на сложные задачи привлекается верстальщик) 

- Написание коротких постов в сети 

- Создание групп в соц.сетях 

- Поиск информации в сети 

И др.  

Требования: 

-Навыки photoshop, html 

-Желание развиваться, получать новые знания, навыки. 

-Ответственность, исполнительность, внимательность. 

-Быть онлайн по будням в оговоренное время (обсуждается с кандидатом). 

Ищу скорее новичка с горящими глазами, который/ая схватывает на лету, быстрообучаем/а, хочет развиваться и видит свою будущую работу связанной с управлением проектами или создании собственных проектов в интернете.  

Оплата первый месяц испытательный – 10 000 руб. 

Далее 15 000 руб. и далее по результатам работы и занятости. 

Жду ваше резюме и ответы на вопросы: 

1) Какими навыками в работе вы обладаете. 

2) Почему вы хотите работать в этой должности. 

3) Промежуток времени, в который можете работать.

7 лет назад
shlkovitza
Татьяна 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад