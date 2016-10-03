Обновить цены Bitrix

Наполнение сайтовЗавершен7 заявок241 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт на Битриксе. Товары с ценами необходимо выгрузить в файл. Мы самостоятельно вносим изменения в цены. После этого нужно цены на сайте обновить с помощью данного файла.

7 лет назад
arest
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
11 часов назад
7 лет назад
$70
2 дня
Все отлично! Спасибо!
Никаких проблем, только положительные эмоции от сотрудничества!