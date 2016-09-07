Опубликовать через простейшую форму около 80 статей

$6
Наполнение сайтовЗавершен11 заявок266 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется человек, владеющий базовыми навыками. Нужно - копировать из "Вордовского документа" статьи, добавлять их на сайт (выбирая жанр игры, добавляя 3-4 скриншота и иконку игры), скачивая файл игры оттуда, откуда удобнее всего. ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО, НА ОДНУ СТАТЬЮ УХОДИТ ОКОЛО ДВУХ-ТРЕХ МИНУТ, если не отвлекаться и всё очень быстро скачивать. Платим 400 рублей. 

7 лет назад
StasVlad
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
adro58
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$6
1 день
Всё максимально быстро и без всяких проблем.
Хороший работодатель, вежливо относиться к исполнителю.