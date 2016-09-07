Необходимо провести наполнение сайта контентом. Движок сайта wordpress. Кол-во товара примерно около 80. Работы на час.
Опубликовать через простейшую форму около 80 статей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек, владеющий базовыми навыками. Нужно - копировать из "Вордовского документа" статьи, добавлять их на сайт (выбирая жанр игры, добавляя 3-4 скриншота и иконку игры), скачивая файл игры оттуда, откуда удобнее всего. ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО, НА ОДНУ СТАТЬЮ УХОДИТ ОКОЛО ДВУХ-ТРЕХ МИНУТ, если не отвлекаться и всё очень быстро скачивать. Платим 400 рублей.
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