Опубликовать через простейшую форму около 80 статей

Требуется человек, владеющий базовыми навыками. Нужно - копировать из "Вордовского документа" статьи, добавлять их на сайт (выбирая жанр игры, добавляя 3-4 скриншота и иконку игры), скачивая файл игры оттуда, откуда удобнее всего. ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО, НА ОДНУ СТАТЬЮ УХОДИТ ОКОЛО ДВУХ-ТРЕХ МИНУТ, если не отвлекаться и всё очень быстро скачивать. Платим 400 рублей.