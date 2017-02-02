Качественное наполнение интернет магазинов!
Добрый день!
Занимаюсь наполнением интернет магазинов на любой платформе!
Опыт работы: более 4-х лет!
8 часов ежедневного онлайна за Вашим проектом!
Ответственное отношение к каждой работе!
Связь:
WhatsApp +7 (999) 440 53 76
Telegram @seoul_br
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
4 года назад
Opencart
Все четко. Спасибо большое
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи. В процессе работы Валерий был онлайн. Оплата в срок. Продолжили сотрудничество. Рекомендую!
$25
2 балла
7 лет назад
Подошел к проекту крайне безответственно.
$25
10 баллов
8 лет назад
С задачей справился хорошо, хотя она была не самая простая. С коммуникацией и сроками проблем не было.
Ответный отзыв
Отличный работодатель, четкая постановка задачи, своевременная оплата, Мои рекомендации.
$1
10 баллов
8 лет назад
Opencart
Сделал все хорошо и вовремя, был на связи все время работы. Буду сотрудничать дальше, рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный, вежливый работодатель. Четкая постановка цели. Оплата четко в срок. Буду рад сотрудничать дальше.
$6
10 баллов
9 лет назад
Android
Все отлично, выполнено качественно и в срок
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятный в постановке задачи. Была небольшая задержка по оплате. Рекомендую!