adro58

Андрей adro58

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Качественное наполнение интернет магазинов!

Добрый день! 

Занимаюсь наполнением интернет магазинов на любой платформе! 

Опыт работы: более 4-х лет! 

8 часов ежедневного онлайна за Вашим проектом! 

Ответственное отношение к каждой работе! 

Связь:

WhatsApp +7 (999) 440 53 76

Telegram @seoul_br

Портфолио

Отзывы заказчиков

Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$2
10 баллов
4 года назад
Наполнение товаров Opencart
Opencart
Все четко. Спасибо большое
Четкая постановка задачи. В процессе работы Валерий был онлайн. Оплата в срок. Продолжили сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
2 балла
7 лет назад
Рутинная задача по сбору информации об автобусах Перми
Подошел к проекту крайне безответственно.
YuraK9
Юрий 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Заполнить базу данных по игровым автоматам
С задачей справился хорошо, хотя она была не самая простая. С коммуникацией и сроками проблем не было.
Отличный работодатель, четкая постановка задачи, своевременная оплата, Мои рекомендации.
Ответный отзыв
olada
32 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Редактор товаров на сайт
Opencart
Сделал все хорошо и вовремя, был на связи все время работы. Буду сотрудничать дальше, рекомендую.
Отличный, вежливый работодатель. Четкая постановка цели. Оплата четко в срок. Буду рад сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
loyal
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Перенести товары с Aliexpress
Android
Все отлично, выполнено качественно и в срок
Отличный заказчик, приятный в постановке задачи. Была небольшая задержка по оплате. Рекомендую!
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