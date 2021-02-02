Наполнение товаров Opencart

Нужно наполнить/отредактировать контент на сайте Wordpress. Сайт в большенстве самописный, так что кандидаты которые не знают html/css рассматриватся не будут, так-как на сайте просто не смогут ничего сделать. В данную задачу входит: - отредактировать, заменить, добавить тексты на ...