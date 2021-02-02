Наполнение товаров Opencart

Наполнение сайтовЗавершен4 заявки243 просмотра
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Сайт на опенкарте, товар можно сказать вариантивный ( см. скриншот )

21 товар отсюда https://www.namatrase.ru/matrasy/?brand%5B%5D=9

Если все хорошо,  то продолжим сотрудничество

Пожалуйста пишите цену за работу и сроки.

Спасибо

OpenCart
3 года назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
adro58
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$2
1 день
Все четко. Спасибо большое
Четкая постановка задачи. В процессе работы Валерий был онлайн. Оплата в срок. Продолжили сотрудничество. Рекомендую!