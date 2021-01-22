Ексель, pdf, Wordpress, товары, страницы

Добрый день! Занимаюсь развитием бизнеса в крутом IT-стартапе (облачный сервис). Наш сервис крутой, он действительно помогает бизнесу, но про него пока мало знают. Цель: найти потенциальных партнеров, которым было бы интересно предлагать наш сервис своим клиентам. ...