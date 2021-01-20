Улучшить фильтр

Тематика - сантехника Система управления сайтом - OpenCart Кол-во производителей - 255 Необходимо: 1. Найти небольшой текст о производителе 2. Разместить его в CMS в поле "Описание" 3. Исправить названия которые указаны с маленькой буквы (например: akara на Akara) 4. Добавить русское ...
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Приветствую.
Веб-разработчик уверил, что на нашем сайте нет возможности изменить фильтр товаров. Нужно у каждого производителя добавить фильтры и возле артикула товара в карточке товара добавить ссылку на производителя.
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