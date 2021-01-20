Наполнить товарами интернет магазин подарков

Создается интернет-магазин подарков, главные ориентиры - colapsar ru, pichshop ru, mrgeek ru, ...

И наш магазин также необходимо наполнить оригинальными подарками. Вам нужно будет находить из каталога оригинальные товары (с цепляющим дизайном, интересными особенностями, ...)

Товары в админке заполнять вручную не придется, есть парсер, который сделает это автоматически. Вашей задачей будет:

- Запускать парсер в нужную категорию из разных источников - поставщики в wildberries, сайты конкурентов colapsar/pichshop/..., местные поставщики из satu.kz, ...

- Для добавленных товаров определять критерий "Оригинальности", насколько подходит товар как подарок или это обыденный товар.

Это в общих чертах, более подробную инструкцию напишу при детальном обсуждении

Объем сложно оценить, поэтому в ответе лучше указывайте оплату за каждый день работы