Наполнить товарами интернет магазин подарков

Имеется сайт на WordPress, также имеется архив сайта рукописного. Контент авторский (статьи, новости, фото и пр.).Нужно структурировать по разделам (создать меню, подменю по необходимости). Наполнить сайт контентом из архива. Работа "не пыльная", сроки не сжатые.Fmansib.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создается интернет-магазин подарков, главные ориентиры - colapsar ru, pichshop ru, mrgeek ru, ...
И наш магазин также необходимо наполнить оригинальными подарками. Вам нужно будет находить из каталога оригинальные товары (с цепляющим дизайном, интересными особенностями, ...)
Товары в админке заполнять вручную не придется, есть парсер, который сделает это автоматически. Вашей задачей будет:
- Запускать парсер в нужную категорию из разных источников - поставщики в wildberries, сайты конкурентов colapsar/pichshop/..., местные поставщики из satu.kz, ...
- Для добавленных товаров определять критерий "Оригинальности", насколько подходит товар как подарок или это обыденный товар.
Это в общих чертах, более подробную инструкцию напишу при детальном обсуждении
Объем сложно оценить, поэтому в ответе лучше указывайте оплату за каждый день работы
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