Перенести объявления с авито на baza.drom, и auto.ru

Есть порядка 1000 объявлений на авито моих. их необходимо перенести на дром, и авто.ру

https://www.avito.ru/user/05ae8047d60c4c889341237dc32aef80/profile?id=1825595853&src=item&page_from=from_item_card&iid=1825595853

Цена интересует и сроки, цену указывайте за 1 объявления, за все обьявления.

вероятно это возможно только переносом в ручную.