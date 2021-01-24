Добавить каталог автомобилей на сайт с другого сайта

Нужно вписать из excel-файла тех. хар-ки в краткое описание товара. Оно выполнено в виде таблице. В ней по 7 строк. Всего 58 товаров. WooСommerce
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно добавить категории автомобилей на сайт opencart с другого сайта ( нужен полный каталог автомобилей ) большая часть уже добавлена.
суть работы: ctrl+c ctrl+v
ps - подробную инструкцию расскажу по факту договора!
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