Добавить каталог автомобилей на сайт с другого сайта

Наполнение сайтовЗавершен7 заявок257 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Нужно добавить категории автомобилей на сайт opencart с другого сайта ( нужен полный каталог автомобилей ) большая часть уже добавлена.

суть работы: ctrl+c ctrl+v

ps - подробную инструкцию расскажу по факту договора!

3 года назад
TheTexasWeazy
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
baltid
46 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$25
9 дней
Очень быстрая и качественная работа!
Четкая постановка задачи, плодотворное взаимодействие по ходу выполнения задания, своевременная оплата.
  • Похожие заказы

  • Найти фото для сайта знакомств

    $45

    Требуется с интернета найти  1000 шт девушек (чернокожие и латинос) И на яндекс диске и гугл диске создать каталог  Папки и подпапки Возраст  до 30  и  30-45  и 45 + В каждой из этих 3 папок еще разделы на  ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Наполнение сайта текстовым материалом

    Есть новый сайт группы компаний по теме сжиженного газа. нужно наполнить страницы сайта текстом (6 страниц по разным направлениям). Есть краткое описание этих страниц которое нужно раскрыть поподробнее

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заполнить файл загрузки данных в XML

    Необходимо заполнить 14 файлов загрузки. 9 столбцов, различное число строк  (максимально - 2 десятка, плюс, минус) в каждом файле. Данные для заполнения таблиц предоставляются (прайсы). В некоторых случаях (прайсах) есть не все данные, придется что-то ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Наполнение товаров /контента в интернет-магазине

    Интернет-магазин  наручных часов на шаблоне, необходимо: Назвать /заполнить пункты меню  Наполнить товарами (всего около 100 наименований -список дам исполнителю).  Все через CMS Wordpress

    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Наполнение интернет магазина

    Для наполнения интернет магазина товарами требуется контентщик. Тематика - инструменты и оборудование. CMS - Opencart. Требование к кандидату: • Быть в теме, понимать "товар"; • Проживание в Украине (обязательно поддержание телефонной связи); • Аккуратность; • Внимательность.

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавление товаров

    $70

    Добавление товаров в интернет магазин на движке ocStore 2.3. Все интуитивно понятно, опыт не обязателен. Объем работы около 350 товаров. Готов отдать 1 исполнителю или нескольким. Сроки не горят, обсудим. Оплата 15 руб за 1 ...

    Наполнение сайтов34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сбор справочных данных по отделениям Сбер банка

    Для перечня городов необходимо найти  информацию об отделениях Сбера, оказывающие услуги ипотечного кредитования. Подробное ТЗ указано:  https://docs.google.com/document/d/1HTINlF0GxoOEYFXO7zwPm58nSwEg9p31tGE-GUVKXdY/edit# Таблица данных:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Co3_PtAs_KFpPncWES8-3H0jdhcXSCaSZhVbWMooaHY/edit#gid=0 Оплата задания: 3 руб - заполненная строчка.  (Оплата формировалась из расчета 100 руб/час, Если в результате работы оплата окажется меньше ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сбор описаний, добор адресов и телефонов по компаниям-застройщикам

    Необходимо собрать описания по перечню компаний-застройщиков, добрать телефоны и адреса застройщиков, ссылки на соц. сети и график работы офиса. Перечень компаний-застройщиоков находиться в таблице:  [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y5RWE5Tqg0xIu5Zxw8Sk260inkbu2JWkLalCCPhL56g/edit#gid=1017088308]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y5RWE5Tqg0xIu5Zxw8Sk260inkbu2JWkLalCCPhL56g/edit#gid=1017088308 [/url]Подробное ТЗ по заполнению таблицы:  https://docs.google.com/document/d/1j921yDiO0NH5pyDl94fnMYEZWu98WNABeT3H3UGyi-U/edit# При отклике на задание, пожалуйста указывайте свой телеграм, для ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    3 года назад