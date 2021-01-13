Заполнить файл загрузки данных в XML

Интернет-магазин наручных часов на шаблоне, необходимо: Назвать /заполнить пункты меню Наполнить товарами (всего около 100 наименований -список дам исполнителю). Все через CMS Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо заполнить 14 файлов загрузки. 9 столбцов, различное число строк (максимально - 2 десятка, плюс, минус) в каждом файле. Данные для заполнения таблиц предоставляются (прайсы). В некоторых случаях (прайсах) есть не все данные, придется что-то собрать в интернет магазинах России, продающих кондиционеры (климатическая техника).
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