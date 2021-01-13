Заполнить таблицу (найти видео, странички товаров на сайтах)

docs.google.com/spreadsheets/d/18kqOlMYaWwtIehMrP3NDeDY47_LNTex2eKFszN7af_o/edit?usp=sharing

Заполнить полностью таблицу (часть уже заполнена).

А именно:

B Название товара - дать название товару

C cсылка на алибаба -Найти сслыку на товар на алибабе

D Цена на алибаба - указать цену из предудущей ссылки на 100 ед товара.

E Ссылка на алике Найти ссылку на товар на алиэкспресс

H Ссылка на видео Найти 5 роликов на товар, источники - алибаба, алиэкспресс, ютуб, вк, фейсбук

J Ссылка на шопифай - ввести название товара на английском в поиске, и найти соответствующую страницу

На один товар у меня уходит 5-7 минут.

В лс скину видео как это делаю я.

Выполненный товар отмечаем серым. Приступать нужно как можно скорее.

Все ячейки столбцов B C D E H J должны быть заполнены.