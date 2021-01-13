Заполнить таблицу (найти видео, странички товаров на сайтах)

$25
Наполнение сайтовЗавершен5 заявок237 просмотров
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docs.google.com/spreadsheets/d/18kqOlMYaWwtIehMrP3NDeDY47_LNTex2eKFszN7af_o/edit?usp=sharing

Заполнить полностью таблицу (часть уже заполнена).

А именно:

B Название товара - дать название товару

C cсылка на алибаба -Найти сслыку на товар на алибабе

D Цена на алибаба -  указать цену из предудущей ссылки на 100 ед товара.

E Ссылка на алике Найти ссылку на товар на алиэкспресс 

H Ссылка на видео Найти 5 роликов  на товар, источники - алибаба, алиэкспресс, ютуб, вк, фейсбук

J Ссылка на шопифай - ввести название товара на английском в поиске, и найти соответствующую страницу

На один товар у меня уходит 5-7 минут.

В лс скину видео как это делаю я.

Выполненный товар отмечаем серым. Приступать нужно как можно скорее.

Все ячейки столбцов B C D E H J должны быть заполнены. 

3 года назад
dmitry848
Дмитрий 
29 летГрузия
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
rashel_design
Рашель 
39 летБеларусь
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
$25
2 дня
Отличный исполнитель! Выполнила все четко, все вопросы по делу, результат замечательный! Однозначно рекомендую Рашель как ответственного исполнителя!
Дмитрий - порядочный и грамотный заказчик! Задачи поставлены чётко, ТЗ разложено по полочкам в текстовом формате + видео-инструкция. Всегда на связи, оплата сразу после выполнения. Приятно и легко сотрудничать. Рекомендую!
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