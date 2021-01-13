Публикация, регистрация, общение 1. Регистрация и максимальное заполнение профиля в тематических строительных каталогах и рейтингах. 2. Размещение информации о компании на всех площадках ТОП 20 Яндекс и Google 3. Положительные отзывы с упоминанием бренда 4. Размещение ссылок на группу 5. ...
Заполнить таблицу (найти видео, странички товаров на сайтах)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
docs.google.com/spreadsheets/d/18kqOlMYaWwtIehMrP3NDeDY47_LNTex2eKFszN7af_o/edit?usp=sharing
Заполнить полностью таблицу (часть уже заполнена).
А именно:
B Название товара - дать название товару
C cсылка на алибаба -Найти сслыку на товар на алибабе
D Цена на алибаба - указать цену из предудущей ссылки на 100 ед товара.
E Ссылка на алике Найти ссылку на товар на алиэкспресс
H Ссылка на видео Найти 5 роликов на товар, источники - алибаба, алиэкспресс, ютуб, вк, фейсбук
J Ссылка на шопифай - ввести название товара на английском в поиске, и найти соответствующую страницу
На один товар у меня уходит 5-7 минут.
В лс скину видео как это делаю я.
Выполненный товар отмечаем серым. Приступать нужно как можно скорее.
Все ячейки столбцов B C D E H J должны быть заполнены.
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