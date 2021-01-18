Добавить каталог автомобилей на сайт с другого сайта

Наполнение сайтовЗавершен2 заявки261 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Нужно добавить категории автомобилей на сайт opencart с другого сайта ( нужен полный каталог автомобилей ) половина уже добавлена.

суть работы: ctrl+c ctrl+v

ps - подробную инструкцию скину по факту договора!

3 года назад
TheTexasWeazy
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Sawentes
Виталий 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$20
8 дней
Всё качественно и в срок
Хорошо поработали, рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Найти информационные статьи на польских сайтах (без знания языка)

    $130

    Здравствуйте! Необходимо найти статьи на польских сайтах (*.pl). Язык знать необязательно! Нужен только браузер с переводчиком встроенным (хром). Нужно 75-100 текстов. Оплата по 15р за текст. (обычно уходит 3-5 часов на все, в зависимости от кол-ва текстов) Звучит сложно, ...

    Наполнение сайтов30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Занести информацию в Excel файл

    $30

    У нас есть телеграм-канал в котором размещается информация с июня 2019 года. Надо методично, АККУРАТНО и ВНИМАТЕЛЬНО перенести определенную информацию в excel-файл. Работы много. Файл надо заполнять соблюдая наш стандарт.  Заинтересованным вышлем файл для ознакомления.

    Наполнение сайтов64 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Вступить в телеграм-чат и отправить готовое сообщение (5-10 минут)

    С оплатой! Возраст не важен, сохраняем ваш номер, отправляем вам готовый текст, вы присылаете его в чат.  Все, задача закрыта ;) Задача на вторую половину дня (9 января)

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Наполнить wordpress сайт, создать 50 страниц

    Есть вордпресс сайт с плагином тесты. Нужно создать 50 страниц и добавить на каждую тематический тест. Прописать метатеги ( контент для них можно искать в гугл )  Подобрать красивые картинки со стоков. Категории тестов и список есть.  Знание английского обязательно.

    WordPress
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • [WP] Добавить на сайт 33 товаров

    $3

    CMS - WP Задача:  Добавить три любых тематически товара, в каждую из 11 категорий. Тематика - автозапчасти Что в товаре:  - картинка - описание краткое - описание полное - указание категории - прописать мета теги  - цена товара Название товаров предоставлю, картинки и описание добавляете ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    3 года назад

  • Скопировать и добавить текстовые описания на сайт

    $10

    CMS - Opencart Тематика - автозапчасти Задача: 1. Найти текстовые описание к товарным категориям и разместить их на сайте. 2. Добавить мета-теги Title и Description (шаблон предоставлю)  Условия:  а) По описаниям товарных категорий, допускается полный копипаст с условиями: удаляем из текста города. ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Наполнить Divi WordPress сайт контентом

    Ищу кого-то кто имеет опыт работы с Divi шаблоном. Есть готовый текст и фотографии. Текст нужно разместить на сайте. Сайт URL и текст прикреплёны в файле. Работы максимально на час. Оплата через Payoneer или Western ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Добавить на сайт картинки

    $10

    Необходимо добавить картинки к товарным категориям.  Картинки - товар на белом фоне.  Пример картинки https://prnt.sc/widqno  Описание задачи:  1. Открываем товарную категорию в CMS Opencart (например - Тормозные диски) 2. Копируем название группы, вставляем в Яндекс или Гугл картинки.  3. Копируем на ПК ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Наполнить каталог

    Интересует наполнение каталога сельхоз тематики контентом (сорта, виды, и проч) материал - страницы 4 уровня, например: http://agrohoz.by/product/crop_husbandry/fruit_trees/fuit_trees_types/pear-trees-varieties/ т.е. структура, разделы и группы - на сайте созданы, необходимо добавить контент уровня "сортов". Например : http://agrohoz.by/product/crop_husbandry/grape/gr_varieties/ Исходный материал для наполнения нужно гуглить. Работу предполагаю ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад