Добавить каталог автомобилей на сайт с другого сайта

У нас есть телеграм-канал в котором размещается информация с июня 2019 года. Надо методично, АККУРАТНО и ВНИМАТЕЛЬНО перенести определенную информацию в excel-файл. Работы много. Файл надо заполнять соблюдая наш стандарт. Заинтересованным вышлем файл для ознакомления.