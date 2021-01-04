Скопировать и добавить текстовые описания на сайт

CMS - Opencart

Тематика - автозапчасти

Задача:

1. Найти текстовые описание к товарным категориям и разместить их на сайте.

2. Добавить мета-теги Title и Description (шаблон предоставлю)

Условия:

а) По описаниям товарных категорий, допускается полный копипаст с условиями: удаляем из текста города. регионы. страны, упоминания магазинов и сайтов откуда берется текст.

б) В текст добавляем три марки авто, которые присутствуют на сайте.

г) Объем текста порядка от 1500 до 3000 знаков.

д) Кол-во разделов - порядка 1 тыс.