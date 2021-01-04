Скопировать и добавить текстовые описания на сайт

Здравствуйте! Необходимо найти статьи на польских сайтах (*.pl). Язык знать необязательно! Нужен только браузер с переводчиком встроенным (хром). Нужно 75-100 текстов. Оплата по 15р за текст. (обычно уходит 3-5 часов на все, в зависимости от кол-ва текстов) Звучит сложно, ...
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CMS - Opencart
Тематика - автозапчасти
Задача:
1. Найти текстовые описание к товарным категориям и разместить их на сайте.
2. Добавить мета-теги Title и Description (шаблон предоставлю)
Условия:
а) По описаниям товарных категорий, допускается полный копипаст с условиями: удаляем из текста города. регионы. страны, упоминания магазинов и сайтов откуда берется текст.
б) В текст добавляем три марки авто, которые присутствуют на сайте.
г) Объем текста порядка от 1500 до 3000 знаков.
д) Кол-во разделов - порядка 1 тыс.
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